«Ювентус» и «Интер» готовят обмен Дибалы и Икарди
«Ювентус» и «Интер» могут обменяться форвардами Пауло Дибалой и Мауро Икарди. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, некоторое время назад туринский и миланский клубы уже обсуждали возможность такого обмена. Сейчас «старая синьора» и «нерадзурри» готовы вернуться к этому вопросу. Сделка может быть оформлена уже в текущем месяце. Новоиспечённый главный тренер «Интера» Антонио Конте также заинтересован в том, чтобы расстаться с Икарди и заполучить Дибалу.
Рыночная трансферная стоимость Икарди составляет € 90 млн, Дибалы — на € 10 млн дороже. В завершившемся сезоне первый забил 17 мячей и сделал 5 голевых передач в 37 играх, на счету второго 10 результативных ударов и 6 ассистов в 42 играх.
Дибала намерен остаться в «Ювентусе»
- 1 июня 2019
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