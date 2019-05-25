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Дибала намерен остаться в «Ювентусе»

Дибала намерен остаться в «Ювентусе»
Футбол / Италия 0

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал слухи об уходе из туринского клуба.

«Был не такой успешный сезон, как предыдущие, но мы достигли многих целей. Очень уважаю эту футболку и болельщиков, буду говорить только о «Ювентусе», а не о других командах, потому что считаю это неуважением. Разговаривал со спортивным директором клуба Фабио Паратичи. Он знает, что я хочу остаться. Не всё зависит от меня. «Юве» должен принимать решения и делать команду с новым тренером. Но они знают, что я хочу быть здесь.

Игра с Роналду и Месси? Это прекрасный опыт. Рад выходить на поле с важнейшими игроками в истории футбола. Иногда трудно найти слова, чтобы описать это», — цитирует форварда Sky Sport Italia.

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