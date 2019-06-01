Агуэро — о гибели Рейеса: шокирован смертью хорошего друга и партнёра

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выразил соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего игрока сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, с которым выступал за «Атлетико».

«Шокирован смертью Хосе Антонио Рейеса — очень хорошего друга и партнёра, с которым пережил прекрасные моменты. Меня переполняет боль. Соболезнования и всевозможная поддержка членам семьи. Покойся с миром», — написал Агуэро в своём "твиттере".

Рейес выступал за «Севилью», «Арсенал», «Реал», «Атлетико», «Бенфику», «Эспаньол», «Кордову», а также китайский «Синьцзян Тяньшань Леопард». За сборную Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча. С «Севильей» и «Атлетико» нападающий пять раз выиграл Лигу Европы, что является рекордным результатом для турнира.