«Ювентус» может продать Игуаина в Китай
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.
По данным источника, интерес к футболисту проявляют китайские клубы. «Ювентус» готов продать форварда при наличии выгодного предложения.
Игуаин перешёл в «Ювентус» летом 2016 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 90 млн. В первой половине завершившегося сезона Игуаин выступал за «Милан» на правах аренды. В составе миланского клуба 31-летний форвард в 15 матчах чемпионата Италии забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. В январе аргентинца арендовал английский «Челси». За лондонцев Игуаин сыграл 14 матчей в английской Премьер-лиге и забил пять мячей.
Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с Роналду
- 1 июня 2019
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