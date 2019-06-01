«Ювентус» может продать Игуаина в Китай

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

По данным источника, интерес к футболисту проявляют китайские клубы. «Ювентус» готов продать форварда при наличии выгодного предложения.

Игуаин перешёл в «Ювентус» летом 2016 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 90 млн. В первой половине завершившегося сезона Игуаин выступал за «Милан» на правах аренды. В составе миланского клуба 31-летний форвард в 15 матчах чемпионата Италии забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. В январе аргентинца арендовал английский «Челси». За лондонцев Игуаин сыграл 14 матчей в английской Премьер-лиге и забил пять мячей.