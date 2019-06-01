«Севастополь» стал чемпионом Крыма
Чемпионом крымской Премьер-лиги во второй раз в истории стал «Севастополь». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В матче заключительного, 28-го тура чемпионата Крыма «Севастополь» сыграл вничью с «Крымтеплицей» из Молодёжного со счётом 1:1 и стал недосягаем для преследователей.
«Севастополь», набрав 52 очка, занял первое место в турнирной таблице крымского чемпионата. На втором месте — «ТСК-Таврия» (50), бронзовый призёром стала «Крымтеплица» (49). Последнее, восьмое место занял «Гвардеец», который в следующем сезоне будет играть в чемпионате Крыма среди любительских команд.
«Севастополь» стал рекордсменом Крыма с двумя чемпионскими титулами. Ранее чемпионами по одному разу становились «ТСК-Таврия» и «Евпатория».
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