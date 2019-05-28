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Глава крымского футбола: было бы красиво провести матч Россия — Крым

Глава крымского футбола: было бы красиво провести матч Россия — Крым
Футбол / Сборная России 0

Президент крымской организации футбола Юрий Ветоха заявил, что он надеется о проведении товарищеского матча между сборными Крыма и России.

«Сейчас сборной негде играть. Все национальные команды отказываются от встреч. Есть приглашение только от ConIFA, где играют ДНР, ЛНР, Абхазия и другие страны. Остальные сборные, видимо, боятся каких-то санкций. Конечно, было бы красиво провести матч Россия — Крым. Но пока нет такой возможности», — приводит слова Ветохи «Рейтинг букмекеров».

Сборная Крыма была основана в ноябре 2016 года. В марте 2017 года команда приняла участие в турнире «Крымская весна», в котором стала победителем. За команды играли 24 футболиста, выступающих в крымских клубах. Тренировал сборную Крыма мастер спорта СССР Валерий Петров.

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