Глава крымского футбола: было бы красиво провести матч Россия — Крым

Президент крымской организации футбола Юрий Ветоха заявил, что он надеется о проведении товарищеского матча между сборными Крыма и России.



«Сейчас сборной негде играть. Все национальные команды отказываются от встреч. Есть приглашение только от ConIFA, где играют ДНР, ЛНР, Абхазия и другие страны. Остальные сборные, видимо, боятся каких-то санкций. Конечно, было бы красиво провести матч Россия — Крым. Но пока нет такой возможности», — приводит слова Ветохи «Рейтинг букмекеров».

Сборная Крыма была основана в ноябре 2016 года. В марте 2017 года команда приняла участие в турнире «Крымская весна», в котором стала победителем. За команды играли 24 футболиста, выступающих в крымских клубах. Тренировал сборную Крыма мастер спорта СССР Валерий Петров.