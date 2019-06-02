«Ливерпуль» ни разу не проигрывал в финалах Лиги чемпионов, открывая счёт

Английский «Ливерпуль», обыгравший «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги чемпионов со счётом 2:0, побеждал во всех решающих матчах, в которых забивал первым.



В 1977 году мерсисайдцы, открыв счёт в матче с мёнхенгладбахской Боруссией, довели его до победы — 3:1. Год спустя «Ливерпуль» вновь выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале бельгийский «Брюгге» — 1:0.



С таким же счётом англичане победили и в 1981 году. Соперником в решающем матче был мадридский «Реал». В 1984-м «Ливерпуль» открыл счёт во встрече с «Ромой», однако итальянцам удалось отыграться и довести встречу до серии пенальти. А в ней удачливее оказались англичане — 4:2.



Победа в Лиге чемпионов сезона-2019/20 стала для «Ливерпуля» шестой в истории. «Тоттенхэм Хотспур» впервые дошёл до финала главного европейского клубного турнира.