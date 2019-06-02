Александер-Арнольд: «Ливерпуль» больше всех заслужил победу в Лиге чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу своей команды в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
«Мне трудно описать это словами. По сезону, который мы провели, мы больше всех заслужили победу в Лиге чемпионов. Мы сделали что-то особенное, доминировали в игре.
Мы не будем оглядываться назад и думать, что это был скучный матч. Мы увидим, что стали чемпионами Европы.
Я обычный парень из Ливерпуля, мечта которого только что осуществилась», — приводит слова Александер-Арнольда ВВС.
«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
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