Отец Неймара – об обвинении сына в изнасиловании: секс был по обоюдному согласию

Неймар да Силва, отец бразильского футболиста Неймара, одновременно являющийся его агентом, прокомментировал обвинения сына в изнасиловании.

«Это трудный момент. Если мы не сможем быстро показать правду, проблемы будут нарастать снежным комом. Если нам придётся показать сообщения Неймара в WhatsApp и разговоры с этой женщиной, мы это сделаем», — приводит слова отца Неймара USA Today.



По словам Неймара да Силвы, секс был по обоюдному согласию. Он также заявил о наличии у него фотографий и свидетелей, доказывающих, что его сына шантажировали. Однако ни того, ни другого бразилец не показал. Отец футболиста также отметил, что его сын уже занимается подготовкой к судебному разбирательству, если оно понадобится.



Напомним, женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране.