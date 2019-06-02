Чеферин: не думаю, что проведение финала Лиги Европы в Баку было ошибкой
Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что не считает идею проведения финального матча Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» в Баку ошибкой. Напомним, встреча, прошедшая на стадионе «Олимпийский», завершилась победой синих со счётом 4:1.
«Я не думаю, что проведение финала Лиги Европы в Баку было ошибкой. Футбол — это страсть и развитие. Люди говорили, что стадион не был заполнен. Да, это так. Но мы добились третьего показателя по посещаемости в истории финалов Лиги Европы. Футбол нуждается в развитии не только в крупных странах.
Что касается Генриха Мхитаряна, то мы получили все гарантии того, что игрок будет в безопасности. Он решил не поехать на игру, и я полностью уважаю решение игрока», — приводит слова Чеферина Daily Mail.
Чеферин — о пропуске финала Лиги Европы Мхитаряном: это его решение
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