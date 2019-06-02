«ПСЖ» включился в гонку за Лукаку

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, парижане стали новым претендентом на 26-летнего нападающего «красных дьяволов». Сам манкунианский клуб готов продать бельгийского футболиста при поступлении выгодного предложения.

В завершившемся сезоне Лукаку принял участие в 45 матчах на клубном уровне. На счету игрока 15 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт форварда с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2022 года. Соглашение предполагает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон по обоюдному согласию. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 85 млн.