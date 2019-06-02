Беленов показал оскорбительный жест болельщикам после удаления в матче с «Томью»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов оскорбил болельщиков после удаления в ответном стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге с «Томью» (0:1). Встреча состоялась в Томске на стадионе «Труд».

На четвёртой добавленной к основному времени минуте матча главный арбитр встречи Виталий Мешков показал Беленову жёлтую карточку, а затем и красную. Уходя с поля, голкипер показал фанатам средний палец.

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«Уфа» к этому моменту провела все три замены, поэтому запасной голкипер команды Юрий Шафинский не смог выйти на поле. В ворота пришлось встать нападающему уфимцев Вячеславу Кротову, который успел совершить один сейв.

«Уфа» уступила «Томи» со счётом 0:1, однако сохранила место в РПЛ по сумме двух матчей. Первую встречу уфимцы выиграли — 2:0.