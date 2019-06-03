Франция обыграла Боливию в товарищеском матче благодаря голам Лемара и Гризманна

Сборная Франции в товарищеском матче обыграла национальную команду Боливии со счётом 2:0. Встреча состоялась в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено». Обслуживал матч арбитр Альберто Ундиано Мальенко.
Счёт был открыт уже на 5-й минуте. Автором гола стал полузащитник Тома Лемар. Голевой передачей в этом эпизоде отметился нападающий Антуан Гризманн. В концовке первого тайма преимущество французов увеличил Гризманн.
Следующий матч сборная Франции проведёт 8 июня с Турцией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча пройдёт в турецкой Конье. Начало матча в 21:45 мск.
Сборная Боливии примет участие в Кубке Америки-2019, который пройдёт в Бразилии. Боливийцы попали в группу А и сыграют с командами Бразилии (15 июня), Перу (19 июня) и Венесуэлы (22 июня).
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