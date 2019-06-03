Директор «Чертаново»: хотелось бы, чтобы матч со сборной России показывали по ТВ

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной России, запланированном на 3 июня.

«Инициатива проведения матча исходила от тренера сборной России. Национальная команда искала себе соперника на 2–3 июня, но в это время большинство коллективов уже в отпусках. Мы же с радостью приняли предложение. Вся система нашей академии построена на том, что мы готовим футболистов для юношеских, молодёжной и национальной сборных. Поэтому просто не имели права отказываться от матча. Даже несмотря на то, что пришлось ребят на шесть дней задержать до ухода в отпуск. Игроки тренируются и готовятся. Все понимают, какой предстоит престижный матч. Да нас хоть ночью разбуди, мы поедем играть против национальной команды.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы матч показывали по федеральному каналу, а ещё лучше вообще на весь мир транслировали. Но мы реалисты, понимаем, что у сборной есть главный тренер, и если он или РФС ставят определённые условия, то мы со всем соглашаемся. Будем ли мы иметь какую-то материальную выгоду от матча? Нет, только пиар. Надеюсь, на нас ещё больше обратят внимание потенциальные спонсоры», — приводят слова Ларина «Известия».

30 мая сборная России начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы—2020 с командами Сан-Марино и Кипра, которые состоятся 8 и 11 июня соответственно.