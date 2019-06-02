Ахметов: каждый в сборной России получит своё время в матче с «Чертаново»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов высказался о предстоящем товарищеском матче с «Чертаново», а также о подготовке к матчам отборочного турнира Евро-2020 со сборными Кипра и Сан-Марино.



«С „Чертаново“ у нас будет тренировочный матч. Мы должны показать на поле то, что тренируем. Ну и через такой матч должны готовиться к Сан-Марино и Кипру. Понимание по составу уже есть, каждый получит своё время.



В нынешнем составе много молодых игроков, позитивная атмосфера, дружный коллектив. Общаемся со всеми.Как встретили Комличенко? В рабочем режиме, посидели на завтраке, поздоровались.



У меня есть желание забить за сборную первый гол. Но самое главное, чтобы команда выиграла и взяла три очка», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Директор «Чертаново»: о победе над сборной России даже не думаем