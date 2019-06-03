Форвард «Термалики» Вильхьяльмссон может продолжить карьеру в «Уфе»

Исландский нападающий польской «Термалики» Арни Вильхьяльмссон может продолжить карьеру в РПЛ. По словам агента футболиста Чезаре Маркетти, на его клиента претендует «Уфа», а также ряд украинских и польских клубов.

Минувший сезон футболист провёл в одесском «Черноморце» на правах аренды.



«Арни полюбил Украину и хотел бы играть здесь. Одесса — великий город, Арни любит фанатов и сам клуб. Но он хочет играть на максимально высоком уровне, потому что он амбициозен и хочет вернуться в сборную Исландии. Киевское «Динамо», например, было бы переходом мечты для игрока на Украине.

В настоящее время я веду переговоры с «Десной», «Карпатами», «Львовом» на Украине. Мне также сказали, что «Ворскла» заинтересовалась им. «Динамо» наблюдает за Арни. «Александрия» тоже увлечена им. В Польше им интересуется клуб Экстраклассы, а также «Уфа» в России. «Крайова» в Румынии тоже рассматривают его. Главное для Арни — подняться на максимально высокий уровень», — приводит слова Маркетти Sportarena.com.