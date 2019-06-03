Моуринью высказался о справедливости назначения пенальти в финале Лиги чемпионов

Португальский специалист Жозе Моуринью высказал мнение о назначении пенальти в начале финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур» в ворота «шпор».
«В футболе до сих пор существует много неоднозначных моментов. Думаю, в случае с Муссой Сиссоко мяч сначала ударился ему в грудь, а затем отскочил в руку. Дамир Скомина был вынужден быстро принимать решение и сделал выбор в пользу 11-метрового.
На тренировках я стараюсь отрабатывать действия защитников в штрафной площади. Каждому человеку необходимо использовать руки как для обеспечения баланса тела, так и возможности быстро менять направление движения. Но с учётом новых правил и недремлющей системы VAR футболист обязан учиться делать это иначе», — цитирует Моуринью «RT на русском».
- 3 июня 2019
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