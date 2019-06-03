Okko Спорт объявил цены на подписки на АПЛ в сезоне-2019/20

Проект Okko Спорт утвердил стоимость подписок на матчи английской Премьер-лиги, которую он будет эксклюзивно показывать на территории России в период с 2019 по 2022 год. Поклонникам АПЛ будут доступны три варианта подписки – на весь сезон, на один месяц и на одни сутки.



3 июня стартуют продажи подписок на сезон. До 31 июля можно будет оформить предзаказ на сезонный абонемент по специальной цене – 2990 рублей. С 1 августа по 30 сентября такой абонемент будет стоить 3990 рублей. После 30 сентября продажи сезонных абонементов прекратятся.



Раздел Okko Спорт в онлайн кинотеатре Оkko начнёт работать с 1 августа. С этого дня те, кто не приобрёл сезонный абонемент, смогут оформить подписку на один месяц за 549 рублей или приобрести доступ на сутки за 199 рублей. Продажи подписок на месяц и на сутки будут продолжаться в течение всего сезона.



При этом новые пользователи получат семь дней бесплатного просмотра, чтобы принять решение оформить подписку. При покупке подписки на месяц пользователи смогут купить подписку на два последующих месяца по специальной цене 399 рублей в месяц. В будущем для подписчиков онлайн-кинотеатра Okko также будет доступно продление месячной подписки по сниженной цене – за 399 рублей.



Помимо просмотра прямых трансляций всех 380 матчей сезона, подписчики получат доступ ко всему разнообразному контенту английской Премьер-лиги: записям трансляций, аналитическим, информационным и развлекательным передачам, созданным как АПЛ, так и Okko Спорт. В общей сложности планируется сделать доступным более 2000 часов различного эксклюзивного контента. Раздел Okko Спорт доступен в приложении Okko, которое есть в Google Play, App Store, телевизорах с функцией Smart-TV, а также на web-сайте.

Кирилл Дементьев будет комментировать матчи АПЛ в новом сезоне