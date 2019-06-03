Okko Спорт представил новую экосистему английского футбола в России

В Москве состоялась MASPRO 2019 – IV Международная конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений, в рамках которой Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group, представил Okko Спорт как новую экосистему английского футбола в России.
«Одна из основных задач Rambler Group и Okko – выход на лидирующие позиции в нескольких смежных индустриях, в том числе в дистрибуции контента, а также наращивание абонентской базы онлайн-кинотеатра Okko. Приобретение контракта с полным эксклюзивом на все права и контент матчей АПЛ – важный стратегический ход для решения задач нашего бизнеса и инновационный подход в трансляции спортивного видеоконтента», – заявил Гершкович.
Болельщики получат возможность смотреть прямые трансляции всех 380 матчей сезона, а также доступ к архиву трансляций, аналитическим, информационным и развлекательным передачам, созданным как АПЛ, так и видеоредакцией Okko Спорт. Контент доступен для просмотра на любых устройствах Smart TV, мобильных устройствах под управлением операционных систем iOS и Android, а также на сайте Okko Спорт в разрешении Full HD.
- 3 июня 2019
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