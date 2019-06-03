Ван Гал: меня предали в «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер «Аякса» Луи ван Гал высказал мнение, что исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд предал его. Выиграв в своём последнем матче Кубок Англии, голландец уступил место главного тренера Жозе Моуринью.
«Тогда я чувствовал, что меня предали. Потому что слышал от многих людей, что всё было решено уже в декабре-январе. Я часто разговаривал с Вудвордом. После тяжёлых поражений в декабре и вылета из Лиги чемпионов я сказал ему: „Я понимаю, ты можешь меня уволить“. Он ответил: „Нет, никогда. Я никогда этого не сделаю. Верь в себя и не читай прессу“. После этого ты можешь чувствовать, что тебя предали. Сейчас я ещё больше понимаю это, ведь он знал, что в следующем году я бы ушёл», — цитирует ван Гала The Guardian.
- 3 июня 2019
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