Платини: Инфантино 10 лет рвало от ФИФА, он всегда смеялся над женским футболом

Бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал главу ФИФА Джанни Инфантино и заявил, что тот не вызывает у него доверия.
«Он очень хороший юрист, прекрасный генеральный секретарь, но он возглавляет ФИФА не по праву и не вызывает никакого доверия на этой должности. 10 лет его рвало от ФИФА. Когда я говорю «рвало», я немного преувеличиваю, но все знают, что он постоянно критиковал эту организацию. Как он может продвигать женский футбол, если он всегда смеялся над ним? Инфантино никогда не верил в него», — приводит слова Платини L’Equipe.
Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2016 год и покинул организацию по итогам коррупционного скандала. Инфантино в том же году занял должность президента ФИФА после того, как его предшественник Йозеф Блаттер был обвинён в нарушениях аналогичного характера.
- 3 июня 2019
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