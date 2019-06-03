В мультимедийной футбольной игре «Чемпионата» осталось пять мест

Футбольно-спортивная игра от «Чемпионата» и Quiz Time пройдёт завтра, 4 июня, на площадке легендарного Hard Rock Cafe на Арбате (ул. Арбат, 44, стр. 1). Для команд от 2 до 7 человек ещё есть несколько свободных мест за игровыми столами. Лучшие команды поборются за «Кубок чемпионов» и 10 тыс. рублей в специальной игре в финале сезона! Стартовый свисток — в 20:00.

Помимо традиционных раундов о футболе, игры «верю – не верю» и капитанского конкурса участники сыграют нефутбольный раунд, который полностью посвящён вопросам из самых разнообразных видов спорта. Перед началом игры командам раздадут специальные пульты. С их помощью принимаются ответы на вопросы. В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Во время квиза участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения.

Постоянные читатели «Чемпионата» определённо будут иметь преимущество, так как большинство заданий базируется на новостях и статьях с сайта. Команды, входящие в топ-10 рейтинга игры, смогут принять участие на специальных условиях: Чемпионат, Манчестер у Оли, #Хосонов, Прорыв Набабкина, Мы из Газеты, Old G, Паровозики, Дракарис, Пятого удалили, 4-2-4. Регистрация уже идёт.