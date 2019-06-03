Сборная России — «Чертаново»: Чалов с паса Мирзова забил пятый гол

В Новогорске продолжается контрольный матч между сборной России и «Чертаново». За развитием событий в игре можно следить на «Чемпионате».

В начале второго тайма пятый гол в ворота чертановцев забил нападающий сборной России Фёдор Чалов, который выступает за ЦСКА. Счёт в матче стал 5:0. Голевой передачей в этом эпизоде отметился полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов. Ранее голами отметились нападающий «Зенита» Артём Дзюба, хавбек «Локомотива» Антон Миранчук, полузащитник «Монако» Александр Головин и форвард «Локомотива» Фёдор Смолов.

В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.