Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер объявил об уходе из лондонского клуба. Напомним, 35-летний швейцарец перешёл в «Арсенал» из «Ювентуса» летом 2018 года.



«Дорогие „канониры“! Мы были близки к тому, чтобы вписать важную главу в историю этого удивительного клуба. Но быть близко… этого, к сожалению, недостаточно. Это трудно принять. Я очень разочарован.



Нашей целью было вернуть „Арсенал“ на высочайший международный уровень и выиграть трофей. Этот великий клуб достоин этого. Я желаю товарищам по команде, моему тренеру и сотрудникам клуба, а также всем фанатам „Арсенала“ всего наилучшего! Я уверен, что наша команда сможет завершить миссию в следующем сезоне. Мне нравилось быть частью этого клуба. Это был большой вызов и опыт без счастливого конца, к сожалению. Большое спасибо за огромную поддержку! Я высоко ценю это. Увидимся, Штефан», — написал Лихтштайнер на странице в «Инстаграме».