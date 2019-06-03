Камболов подарил сестре Porsche стоимостью более $ 60 тыс.
Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Камболов подарил своей сестре автомобиль Porsche Macan, стоимость которого начинается от $ 63 тыс.
«Мадина, привет. Это тебе подарок от меня, езди на здоровье. Чтобы эта машина принесла тебе удачи, счастья. Ты пока ещё не догадываешься, какой сюрприз тебя ждёт. Я тебя очень сильно люблю», — сказал Камболов в видеообращении в сторис своего «инстаграма».
29-летний Камболов является воспитанником «Локомотива». В «Рубин» он перешёл в январе 2014 года из «Нефтехимика». В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями, а также получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с казанским клубом действует до лета 2020 года.
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- 3 июня 2019
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