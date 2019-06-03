Футболисты сборной России сфотографировались с игроками женской сборной
Футболисты мужской сборной России — полузащитники Ильзат Ахметов, Алексей и Антон Миранчуки, а также нападающие Фёдор Смолов и Артём Дзюба — сфотографировались с футболистками женской сборной Линой Якуповой и Вероникой Куропаткиной. Об этом сообщает «Твиттер» мужской национальной команды.
Спортсмены сделали фотографии после контрольного матча между мужской сборной России и «Чертаново» (6:0).
В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут сборную Кипра в Нижнем Новгороде. С календарём матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Смолов-капитан и молитва Фернандеса. Яркие фото с матча Россия — «Чертаново»
- 3 июня 2019
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