Футболисты сборной России сфотографировались с игроками женской сборной

Футболисты мужской сборной России — полузащитники Ильзат Ахметов, Алексей и Антон Миранчуки, а также нападающие Фёдор Смолов и Артём Дзюба — сфотографировались с футболистками женской сборной Линой Якуповой и Вероникой Куропаткиной. Об этом сообщает «Твиттер» мужской национальной команды.

Спортсмены сделали фотографии после контрольного матча между мужской сборной России и «Чертаново» (6:0).

В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут сборную Кипра в Нижнем Новгороде. С календарём матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться, перейдя по ссылке.