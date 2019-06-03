Смолов-капитан и молитва Фернандеса. Яркие фото с матча Россия — «Чертаново»

Сегодня, 3 июня, на подмосковной учебно-тренировочной базе в Новогорске сборная России разгромила «Чертаново» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Счёт в начале матча открыл форвард «Зенита» Артём Дзюба. В середине первого тайма преимущество российской национальной команды увеличил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. На 42-й минуте счёт до крупного довёл хавбек «Монако» Александр Головин. В начале второго тайма четвёртый гол забил нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Пятый гол на свой счёт записал форвард ЦСКА Фёдор Чалов. Точку в матче поставил полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов.



Лучшие фото с матча Россия — «Чертаново» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.