Смолов-капитан и молитва Фернандеса. Яркие фото с матча Россия — «Чертаново»
Сегодня, 3 июня, на подмосковной учебно-тренировочной базе в Новогорске сборная России разгромила «Чертаново» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 6:0.
Счёт в начале матча открыл форвард «Зенита» Артём Дзюба. В середине первого тайма преимущество российской национальной команды увеличил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. На 42-й минуте счёт до крупного довёл хавбек «Монако» Александр Головин. В начале второго тайма четвёртый гол забил нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Пятый гол на свой счёт записал форвард ЦСКА Фёдор Чалов. Точку в матче поставил полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов.
Лучшие фото с матча Россия — «Чертаново» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 3 июня 2019
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