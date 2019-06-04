Платини: Месси — фаворит в борьбе за «Золотой мяч»
Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» — 2019.
«На данный момент явным фаворитом является Лионель Месси, затем идёт Криштиану Роналду. Но сейчас только июнь, впереди ещё много матчей и несколько турниров. При этом Месси, несмотря на поражение от „Ливерпуля“, намного превосходит всех по уровню игры.
Что касается Мбаппе, то я считаю его возможным наследником Месси и Роналду. Он напоминает мне бразильца Роналдо своей мощью, скоростью и способностью забивать голы. У него есть всё, чтобы добиться успеха, и он ещё молод. Я считаю его лучшим игроком нынешнего французского поколения. Он сильнее Гризманна и остальных парней, которыми руководит Дешам», — приводит слова Платини Mundo Deportivo.
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