Моуринью назвал пятерых главных претендентов на «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, кто, по его мнению, лидирует в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2019 года.
«На данный момент я бы выделил Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха, Садио Мане, Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Но, думаю, немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки. Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а «Ливерпуль» хоть и выиграл Лигу чемпионов, но не сумел добиться подобных успехов в английской Премьер-лиге», — приводит слова Моуринью «RT на русском».
Напомним, в прошлом году «Золотой мяч» получил полузащитник «Реала» Лука Модрич. До этого на протяжении 10 лет награда доставалась только Месси и Роналду.
- 3 июня 2019
-
14:52
-
14:45
-
14:35
-
14:27
-
14:09
-
14:03
-
13:54
-
13:44
-
13:34
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
13:19
-
13:05
-
13:04
-
12:44
-
12:39
-
12:26
-
12:15
-
12:11
-
12:00
-
11:56
-
11:49
-
11:42
-
11:24
-
11:22
-
11:01
-
10:44
-
10:43
-
10:29
-
10:17
-
10:07
-
10:00
-
09:55
-
09:44