Моуринью назвал пятерых главных претендентов на «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, кто, по его мнению, лидирует в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2019 года.



«На данный момент я бы выделил Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха, Садио Мане, Криштиану Роналду и Лионеля Месси.



Но, думаю, немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки. Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а «Ливерпуль» хоть и выиграл Лигу чемпионов, но не сумел добиться подобных успехов в английской Премьер-лиге», — приводит слова Моуринью «RT на русском».



Напомним, в прошлом году «Золотой мяч» получил полузащитник «Реала» Лука Модрич. До этого на протяжении 10 лет награда доставалась только Месси и Роналду.

Ван Дейк или Месси? Оцениваем шансы претендентов на «Золотой мяч» Подробно разбираем, как сравнить защитника с нападающим и на кого выгоднее ставить в битве за трофей.