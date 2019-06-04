С. Иванов: Гинер — один из самых талантливых российских футбольных менеджеров

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов оценил результаты сезона для ЦСКА.

«То, что футболисты заняли четвёртое место в чемпионате России, — это тоже очень хороший результат, по моему мнению. Потому что в ЦСКА собралась очень молодая команда. Пионерский отряд, как в начале сезона называли подопечных Виктора Гончаренко. И то, что она стала четвёртой, — хорошо. Ну и опять обошли «Спартак». Как сказал Роман Бабаев, мелочь, а приятно. Но это, конечно, шутка. «Спартак» — тоже хорошая команда.

Как теперь Евгению Гинеру выкручиваться без бонуса за Лигу чемпионов? Евгений Леннорович Гинер, которого я очень хорошо знаю, с 2003 года, то есть на протяжении 16 лет минимум, выкручивался и не из таких положений. Выкрутится и сейчас — я в этом нисколько не сомневаюсь. Он очень талантливый менеджер. Уверен, молодёжь ЦСКА будет прибавлять. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем «армейцы» вернутся в Лигу чемпионов. Хотя само по себе возвращение в этот турнир — это не только деньги, пусть и приличные. Надо обратить внимание, что пока наши клубы, откровенно говоря, плохо играют в Лиге чемпионов. Пару раз выходили из группы, один раз ЦСКА дошел до четвертьфинала — это потолок. Хочется, чтобы наши клубы выступали успешней. Для этого надо развивать футбол, находить больше игроков с российскими паспортами — россиян. Ну и развивать менеджмент. Хотя в футбольном ЦСКА с ним всё в порядке. Я считаю, что Евгений Гинер — один из самых талантливых российских футбольных менеджеров. Что он не раз доказывал», — приводят слова Иванова «Известия».

По итогам минувшего сезона команда Виктора Гончаренко заняла в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место. Таким образом, в следующем сезоне московская команда сыграет в Лиге Европы, причём начнёт путь сразу с группового раунда турнира.