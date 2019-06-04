Лопетеги стал новым наставником «Севильи»
«Севилья» объявила о назначении Хулена Лопетеги на пост главного тренера. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, контракт подписан на три года. Последним местом работы 52-летнего испанского специалиста был «Реал», который он покинул в октябре прошлого года.
Предыдущим главным тренером «Севильи» был Хоакин Капаррос, который ушёл с поста главного тренера клуба в конце мая. По итогам минувшего сезона «Севилья» заняла шестое место в турнирной таблице Примеры и обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон.
Лопетеги ранее также работал с «Райо Вальекано», «Кастильей» и «Порту». С 2016 по 2018 год он возглавлял сборную Испании, которую покинул перед стартом чемпионата мира—2018.
- 4 июня 2019
-
13:45
-
13:44
-
13:24
-
13:18
-
13:05
-
12:54
-
12:39
-
12:31
-
12:24
-
12:14
-
12:05
-
11:57
-
11:48
-
11:47
-
11:33
-
11:11
-
11:08
-
10:50
-
10:46
-
10:25
-
10:18
-
10:02
-
09:52
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:13
-
09:12
-
08:58
-
08:36
-
07:44
-
06:40
-
05:55
-
05:47
-
05:37
Партнерский контент