Лопетеги стал новым наставником «Севильи»

«Севилья» объявила о назначении Хулена Лопетеги на пост главного тренера. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, контракт подписан на три года. Последним местом работы 52-летнего испанского специалиста был «Реал», который он покинул в октябре прошлого года.

Предыдущим главным тренером «Севильи» был Хоакин Капаррос, который ушёл с поста главного тренера клуба в конце мая. По итогам минувшего сезона «Севилья» заняла шестое место в турнирной таблице Примеры и обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон.

Лопетеги ранее также работал с «Райо Вальекано», «Кастильей» и «Порту». С 2016 по 2018 год он возглавлял сборную Испании, которую покинул перед стартом чемпионата мира—2018.