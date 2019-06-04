Головин: предложения от «Интера» и «Милана»? Не знаю, вам виднее

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин после контрольного матча с «Чертаново» (6:0) прокомментировал информацию о возможном переходе в один из клубов итальянской Серии А, а также оценил прошедший сезон во французской лиге.



«В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в «Монако» намного увереннее. Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше. Есть ли у меня предложения от «Интера» и «Милана»? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете всё это вычитываете», — цитирует российского футболиста «Реальное время».



Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В прошедшем сезоне в составе «Монако» Головин в 30 играх отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции