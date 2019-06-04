Портал Goal назвал трансфер Головина самым провальным в Европе за последний год

Известный интернет-портал Goal назвал трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» самым провальным в европейском футболе за последние 12 месяцев.

Издание отмечает, что российский футболист хорошо проявил себя на чемпионате мира в России, и логично, что к нему было приковано внимание ряда европейских грандов, в том числе «Челси» и «Ювентуса».

«Однако переход за € 30 млн оказался довольно неудачным для обеих сторон, так как Головин совсем не справился во Франции. Есть основания утверждать, что это был крупнейший трансферный провал в европейском футболе за последние 12 месяцев», — пишет Goal.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ещё один гол игрок забил в Кубке Франции, а также сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов.