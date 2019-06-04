«Реал» близок к покупке Ф. Менди за € 50 млн
Защитник «Лиона» Ферлан Менди близок к переходу в мадридский «Реал», утверждает журналист Эду Пидал.
«Реал» закрывает трансфер защитника «Лиона» Ферлана Менди, который подпишет контракт до 2025 года. «Реал» заплатит за трансфер € 50 млн», — написал Пидал в своём «твиттере».
23-летний Менди является воспитанником «Гавра». В «Лион» он перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне Менди принял участие в 30 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.
В завершившемся сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, отстав от чемпиона страны «Барселоны» на 19 очков.
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