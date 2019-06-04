Мать Неймара призвала сына простить девушку, обвинившую его в изнасиловании

Надин Сантос, мать нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, призвала сына простить девушку, которая обвинила его в изнасиловании.



«Сын, в этот момент, когда всё начинает проясняться и правда выходит на поверхность, настало время извлечь уроки из произошедшего и вспомнить об Иисусе Христе. Он единственный, кто знает, что у тебя на сердце. Доверяй ему. Сосредоточься на том, что ты больше всего любишь в футбольной жизни. Это то, что вернёт тебе радость, которой не было в последние несколько дней.

Прости эту девочку! Мы с твоей сестрой как женщины можем заверить тебя, что она не одна из нас. Я очень тебя люблю и буду продолжать молиться за тебя каждый день своей жизни. Благослови тебя бог. Я люблю тебя», — написала Надин Сантос на странице в «Инстаграме».



Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране. Позже стало известно, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.