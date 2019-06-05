Игрок сборной Мали забил гол, автогол и пенальти в матче с Аргентиной на ЧМ U20

На чемпионате мира U20 определились все четвертьфиналисты. Ранее в Польше завершились последние матчи 1/8 финала турнира.



Пары 1/4 финала чемпионата мира U20:



7 июня

Колумбия — Украина

Италия — Мали



8 июня

США — Эквадор

Южная Корея — Сенегал



В матче 1/8 финала соревнования сборная Мали обыграла национальную команду Аргентины в серии послематчевых пенальти (2:2, 5:4 — по пенальти). Примечательно, что защитник сборной Мали Абдулайе Диаби сумел отличится несколько раз за игру. На 67-й минуте футболист забил первый гол за Мали в этой встрече, а спустя 24 минуты отправил мяч в собственные ворота. В серии послематчевых пенальти Диаби сумел реабилитироваться и успешно реализовал 11-метровый удар.



Чемпионат мира U20 завершится 15 июня. Финальный матч пройдёт на Муниципальном стадионе Видзева в Лодзи.