Игрок сборной Мали забил гол, автогол и пенальти в матче с Аргентиной на ЧМ U20

На чемпионате мира U20 определились все четвертьфиналисты. Ранее в Польше завершились последние матчи 1/8 финала турнира.
Пары 1/4 финала чемпионата мира U20:
7 июня
Колумбия — Украина
Италия — Мали
8 июня
США — Эквадор
Южная Корея — Сенегал
В матче 1/8 финала соревнования сборная Мали обыграла национальную команду Аргентины в серии послематчевых пенальти (2:2, 5:4 — по пенальти). Примечательно, что защитник сборной Мали Абдулайе Диаби сумел отличится несколько раз за игру. На 67-й минуте футболист забил первый гол за Мали в этой встрече, а спустя 24 минуты отправил мяч в собственные ворота. В серии послематчевых пенальти Диаби сумел реабилитироваться и успешно реализовал 11-метровый удар.
Чемпионат мира U20 завершится 15 июня. Финальный матч пройдёт на Муниципальном стадионе Видзева в Лодзи.
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