СМИ: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Бразильский защитник московского ЦСКА Родриго Бекао может перейти в «Удинезе» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, стороны согласовали условия контракта. Подробности сделки не уточняются.

Ранее сообщалось, что российский клуб не сумел договориться с футболистом по условиям личного контракта.

Родриго перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из бразильского клуба «Баия». В сезоне-2018/19 23-летний защитник принял участие в 28 матчах чемпоната России (все — в стартовом составе).

«Армейцы», набрав 51 очко, финишировали четвёртыми в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующем сезоне столичный клуб примет участие в Лиге Европы.