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Дзюба вновь попробовал себя в качестве вратаря на тренировке сборной России

Дзюба вновь попробовал себя в качестве вратаря на тренировке сборной России
Футбол / Сборная России 0

Пресс-служба сборной России выложила видео, где капитан национальной команды Артём Дзюба на тренировке защищает ворота. Футболисты сборной сначала били Дзюбе с дальней дистанции, а затем устроили турнир пенальтистов.

Победу в соревновании по исполнению пенальти одержал нападающий Фёдор Чалов, который реализовал все свои попытки.

Видео можно посмотреть на официальном канале сборной России в YouTube.

8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.

После двух туров подопечные Станислава Черчесова занимают вторую строчку в турнирной таблице. С календарём матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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