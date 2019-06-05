Эдегор: хочу перейти куда-нибудь, где тренер будет мне доверять
Нападающий «Реала» Мартин Эдегор, который в минувшем сезоне выступал за «Витесс» на правах аренды, признался, что готов вновь отправиться в аренду в другой клуб.
«Не хочу, чтобы этим летом получилось так, как прошлым. У меня был очень хороший сезон. Я вырос в своей игре. В «Реале» говорят, что очень довольны мной, но в таком клубе сложно играть, и, вероятно, так будет и в следующем сезоне. Я просто хочу перейти куда-нибудь, где у меня будет возможность играть, а тренер будет доверять», — приводит слова Эдегора VG.
Эдегор перешёл из мадридского «Реала» в «Витесс» на правах аренды в 2018 году. В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 35 матчах в чемпионате Нидерландов, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач.
«Реал» вновь отправит Эдегора в аренду
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