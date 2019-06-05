«Бавария» объявила об уходе Хамеса

«Бавария» на официальном сайте объявила, что полузащитник Хамес Родригес, который выступал за мюнхенский клуб на протяжении двух сезонов, покидает команду.



Летом 2017 года немецкая команда арендовала колумбийского футболиста у «Реала» с возможностью выкупа по завершении нынешнего сезона за € 42 млн. Однако сам 27-летний игрок попросил руководство «Баварии» не активировать эту опцию, и клуб пошёл Хамесу навстречу.



Всего за мюнхенский клуб колумбиец провёл 67 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал 20 результативных передач.



Таким образом, Родригес вернётся в мадридскую команду. Контракт хавбека с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года.

«Бавария» отказалась от выкупа трансфера Хамеса