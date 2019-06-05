Президент УЕФА назвал заявление Макрона вмешательством политики в спорт

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал политическим вмешательством критические заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу реформы Лиги чемпионов.
Ранее УЕФА представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году. По нему на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что увеличит количество матчей. При этом новая система будет более благосклонна к европейских топ-клубам. Макрон выступил против подобных изменений.
«Мы не позволим политике диктовать, как нам управлять. Важно, чтобы все политики знали, что влияние с их стороны на спорт неприемлемо. Это не в юрисдикции Макрона. Это то же самое, если бы я выступал против законов во Франции. Это явное вмешательство политики в спорт», — цитирует АР Чеферин.
- 5 июня 2019
-
15:27
-
15:08
-
15:02
-
14:50
-
14:49
-
14:31
-
14:31
-
14:23
-
14:17
-
14:10
-
14:08
-
14:02
-
13:53
-
13:44
-
13:42
-
13:30
-
13:24
-
13:22
-
13:21
-
13:16
-
13:00
-
12:54
-
12:38
-
12:36
-
12:24
-
12:22
-
12:02
-
11:49
-
11:35
-
11:23
-
11:20
-
11:05
-
11:04
-
10:44
-
10:37