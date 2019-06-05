Нобоа: Семака можно назвать русским Зиданом

Эквадорский полузащитник петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа сравнил главного тренера команды Сергея Семака с наставником мадридского «Реала» Зинедином Зиданом, который также добивался успеха в качестве игрока и тренера.

«Можно провести параллели между Семаком и Зиданом. Семак – хороший тренер. Он был центральным полузащитником. Те, кто играл в центре, смотрят на всё. Кроме того для Семака важен каждый футболист. В команде их 23, и он со всеми разговаривает одинаково. Команда чувствует характер тренера. Русский Зидан – так вполне можно назвать Семака», — приводит слова Нобоа «Спорт день за днём».

Напомним, что 43-летний Семак стал первым в истории РПЛ, кто становился чемпионом в качестве игрока и тренера.