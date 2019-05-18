Гершкович выступил с инициативой создания «Клуба Сергея Семака»

Председатель правления Объединения отечественных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович от имени профессионального тренерского сообщества предложил создать «Клуб Сергея Семака». Об этом сообщает официальный сайт ООТФ.

Инициатива организовать такой клуб появилась после досрочного выигрыша сине-бело-голубыми Премьер-Лиги. Сергей Семак стал первым среди россиян, кому удалось выиграть чемпионат России в качестве игрока и тренера. Как футболист, он становился чемпионом страны 5 раз: с ЦСКА, дважды — с «Рубином» и дважды — с «Зенитом».

Клуб имени Семака предлагается создать по аналогии с уже существующими «Клубом Григория Федотова» (входят футболисты, забившие в чемпионате 100 и больше голов) и «Клубом Льва Яшина» (входят вратари, отыгравшие 100 и более «сухих» матчей). При этом включать в этот клуб будут только тех, кто побеждал в качестве игрока и тренера исключительно в чемпионате России, без учёта времён СССР.