Экс-вратарь «Локомотива» хочет отсудить 2 млн рублей из-за квартиры в долгострое

Вратарь «Ротора» Александр Фильцов стал жертвой долгостроя, утверждает телеграм-канал Mash.

По данным источника, голкипер купил квартиру в московской новостройке на этапе строительства. Однако дом так и не был построен. В связи с этим Фильцов обратился в Кунцевский суд с требованием взыскать 2 млн рублей с «Мосфундаментстроя».

29-летний Фильцов является воспитанником Академии имени Ю. Коноплёва. За свою карьеру он выступал за «Крылья Советов-СОК», «Тольятти», «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», тульский «Арсенал» и «Анжи». Сыграл семь матчей за молодёжную сборную России и пропустил восемь голов.

В завершившемся сезоне Фильцов принял участие в 10 матчах в ФНЛ и пропустил 10 голов. Контракт голкипера с «Ротором» истекает 30 июня этого года.