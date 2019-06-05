Воронин: всегда говорил Клоппу: «Как игрок ты слабый»
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин в социальной сети поделился воспоминаниями о том, как играл вместе с нынешним главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
«Когда-то мы с Клоппом вместе играли в «Майнце» и я всегда ему говорил: «Как игрок ты слабый». Но также я имел честь застать начало его тренерской карьеры и здесь уже не было сомнений – это его призвание. Рад за Юргена и «Ливерпуль». Они этого заслужили», – написал Воронин в «инстаграме».
«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем Лиги чемпионов
- 5 июня 2019
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