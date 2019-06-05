Источник: «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Беневенто» Кальдиролой

«Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к защитнику «Беневенто» Луке Кальдироле, сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, в услугах 28-летнего итальянского футболиста заинтересована также «Болонья». Контракт Кальдиролы с «Беневенто» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее Кальдирола выступал в составе таких команд, как миланский «Интер», «Витесс», бременский «Вердер», и других. В минувшем сезоне итальянский защитник принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, на его счету три забитых мяча.



Московский «Спартак» финишировал на 5-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. «Динамо» завершило минувший сезона на 12-м месте в таблице чемпионата России.