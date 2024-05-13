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Винисиус — фаворит на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal, Мбаппе попал в тройку

Goal, являющийся одним из крупнейших в мире новостных сайтов, посвящённых футболу, составил рейтинг из 20 претендентов на получение награды лучшему футболисту 2024 года — «Золотой мяч».

Согласно мнению данного интернет-ресурса, больше всего шансов выиграть «Золотой мяч» у нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. На второй строчке расположился хавбек «сливочных» Джуд Беллингем. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе замыкает тройку лидеров.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal:

1. Винисиус («Реал» Мадрид);

2. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

5. Флориан Вирц («Байер»);

6. Гарри Кейн («Бавария»);

7. Тони Кроос («Реал» Мадрид);

8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

9. Родри («Манчестер Сити»);

10. Букайо Сака («Арсенал»);

11. Родриго («Реал» Мадрид);

12. Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид);

13. Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд);

14. Деклан Райс («Арсенал»);

15. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);

16. Лионель Месси («Интер Майами»);

17. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

18. Антуан Гризманн («Атлетико»);

19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»).