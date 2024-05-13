Шикунов: все были в шоке от игры «Спартака» Абаскаля, сейчас Слишкович вытягивает максимум

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался об изменениях в игре красно-белых после отставки Гильермо Абаскаля.

«Есть руководство «Спартака», поэтому им решать будущее Слишковича. Он стал лучшим тренером месяца, его команда не проигрывает, и он здорово выстраивает «Спартак». Если он ещё выиграет Кубок, то у него есть все шансы остаться главным тренером.

Есть такое выражение: «Везёт сильнейшим». Где Слишковичу везёт? В последнем матче с «Краснодаром» «Спартак» спокойно выстроился и играл на результат. Это «Краснодару» надо было выигрывать кровь из носу, но они не смогли ничего сделать. «Спартак» вытянул и забрал три очка. Красно-белые вытянули в Ростове, с «Локомотивом» и «Динамо».

Другой вопрос, как это делается. Не забывайте, что Слишкович принял команду, когда не было комплектации. И из того, что было, он складывает на результат. Красиво это или нет, зрелищно или незрелищно, но результат есть. Слишкович начал с малого. Сначала результат, а потом придёт игра и, может быть, приобретут ещё каких-то игроков летом. Пока он вытягивает максимум, что можно вытянуть. Все это понимают.

Ещё месяц назад все были в шоке от игры «Спартака» под руководством Абаскаля. Сейчас мы все успокоились и говорим, что везёт. Он выстроил команду, насколько он может. У него был короткий срок, он не проводил сборы с командой. Он был рядом и всё это видел. Он молодец, — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.