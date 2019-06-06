Шакири: Швейцария выглядела лучше Португалии, но Роналду решил исход матча

Главный тренер сборной Швейцарии Шердан Шакири прокомментировал результат матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Португалии (1:3). Хет-триком в этой встрече отметился форвард португальцев Криштиану Роналду.

«Мы выглядели лучше, но Роналду решил исход матча. Это футбол. Порой ты показываешь хорошую игру и всё равно проигрываешь. Мы должны провести работу над ошибками и сыграть лучше в следующем матче», — приводит слова Шакири официальный сайт УЕФА.

В другом полуфинале сегодня, 6 июня, встретятся национальные команды Англии и Нидерландов. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.

Шакири перешёл из «Сток Сити» в «Ливерпуль» летом 2018 года. В завершившемся сезоне швейцарский футболист принял участие в 30 матчах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Напомним, «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).