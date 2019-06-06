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Миятович: нельзя требовать от Йовича 20 голов в первом же сезоне в «Реале»

Миятович: нельзя требовать от Йовича 20 голов в первом же сезоне в «Реале»
Футбол / Испания 0

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мыслями о переходе в клуб нападающего Луки Йовича из «Айнтрахта».

«Я знаю Луку очень хорошо, он настоящий бомбардир. Но он ещё молод, и мы должны дать ему время на адаптацию. Несмотря на то, что Йович – очень полезный футболист, нельзя требовать от него 20 голов в первом же сезоне в «Реале». Если не считать Азара, клуб приобретает игроков замены, это звучит жутко. «Реал» обязан покупать лучших футболистов», — приводит слова Миятовича Cadena Ser.

«Реал» объявил о переходе Йовича 4 июня. Соглашение между «Королевским клубом» и сербским футболистом рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65-70 млн.

В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и 5 результативных передач. Также в активе 21-летнего форварда 10 мячей и 1 голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.

600 миллионов на Азара, Мбаппе и Погба. А Йович уже в «Реале»
«Королевский клуб» серьёзно раскошелится в летнее трансферное окно. И первый громкий трансфер уже совершён.
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